За їхньою інформацією, у декларації за 2013 рік зазначено, що сім’я Гонтаревої володіє двома автомобілями Porsche і джипом Infiniti FX35 (модель більше не випускається, раніше ціна такого позашляховика була близько 1,4 мільйона гривень за курсом НБУ на 23 лютого 2015 року).
При цьому фотокореспонденти видання нарахували в автопарку глави Нацбанку ще як мінімум три машини класу люкс.
Так, Гонтарева одного разу до Верховної Ради приїхала на седані Lexus LS460. Таке авто зараз коштує в салоні близько трьох мільйонів гривень.
Як повідомляється, ще глава НБУ була помічена на джипі Mercedes GL з проблисковими маячками під гратами радіатора. Як вдалося дізнатися виданню, числиться ця машина за Нацбанком. Відзначимо, що такий новий Mercedes зараз можна придбати за 2,8 мільйона гривень.
На червоному Porsche Panamera (новий – 3,5 мільйона гривень) і чорному Porsche Cayenne (новий – 3,4 мільйона гривень), які значаться у податковій декларації, їздить старший син Гонтаревої – Антон і його дружина Валерія.
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