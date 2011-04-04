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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22

У глави Національного банку України Валерії Гонтаревої є як мінімум п’ять автомобілів преміум-класу і будинок у котеджному містечку "Северинівка", який розташований біля Києва.

За їхньою інформацією, у декларації за 2013 рік зазначено, що сім’я Гонтаревої володіє двома автомобілями Porsche і джипом Infiniti FX35 (модель більше не випускається, раніше ціна такого позашляховика була близько 1,4 мільйона гривень за курсом НБУ на 23 лютого 2015 року).

При цьому фотокореспонденти видання нарахували в автопарку глави Нацбанку ще як мінімум три машини класу люкс.

Так, Гонтарева одного разу до Верховної Ради приїхала на седані Lexus LS460. Таке авто зараз коштує в салоні близько трьох мільйонів гривень.

Як повідомляється, ще глава НБУ була помічена на джипі Mercedes GL з проблисковими маячками під гратами радіатора. Як вдалося дізнатися виданню, числиться ця машина за Нацбанком. Відзначимо, що такий новий Mercedes зараз можна придбати за 2,8 мільйона гривень.

На червоному Porsche Panamera (новий – 3,5 мільйона гривень) і чорному Porsche Cayenne (новий – 3,4 мільйона гривень), які значаться у податковій декларації, їздить старший син Гонтаревої – Антон і його дружина Валерія.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/99308-p ... _gontareva
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:Шлимазлого Ребе

Розтлумачте хто це є...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:вынес 10к USD из Конкорда

Це яким макаром в СоСо більше Фонда виявилось?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:05

Козак-характерник

а за бандитку Рожкову там є щось? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:Шлимазлого Ребе

Розтлумачте хто це є...якщо не секрет?

Головний керманич країни ... Майстр гри на роялі без рук ... )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:25

  Вкладчик1234 написав:Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.

Но как пример "активной стратегии" - Игорь Алексеевич буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д.

і скільки він втратив на паніці?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:53

  Striker написав:
  lubopytnaya написав:Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.

Я, конечно, далеко не гуру, а всего лишь новичок на форуме. Но мне почему-то кажется, что отличие таки есть.

Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота) и я успел вывести всю валюту с текущих, когда еще в гл. отделениях выдавали, а в мелких - посылали в главное. А потом было ВА и фиксация валюты по 13, а выдача уже при курсе за 25. Т.е. там потерять можно было 50% в валюте и еще более в грн (если пересчитывать на валюту).
ol_zy
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