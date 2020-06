Додано: Нед 07 чер, 2020 22:25

Вкладчик1234 написав: Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.



Но как пример "активной стратегии" - Игорь Алексеевич буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д. Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.Но как пример "активной стратегии" -буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д.

і скільки він втратив на паніці? і скільки він втратив на паніці?

