Додано: Пон 08 чер, 2020 02:03

Якби не пост Квесторе_поверніться:то я мабуть так би і не написав про стан свого портфеля…Аж надто некомфортна політична і економічна погода в Неньці… Засилля у владних коридорах цинічних та недолугих невігласів без будь-яких моральних гальм дуже напружує… Тому і настрій відповідний… Тим більше, що прогнозів щодо її покращення негусто, швидше навпаки…Нічого не хочеться…Але, почитавши де і в якій валюті керівництво НБУ тримає заощадження, вирішив і про свій портфель поінформувати поважну громаду форуму… Та й традиція така склалась ще з такого далекого 2013р. На всякий випадок нагадую, що я, як і «Мінфін» у вищезгаданому посиланні, рахую портфель по офіційному курсу НБУ.На 01.05.2020р. в розрізі валют картина наступна: гривна 19,5%, долар США 77,3%, євро 3,2%. «Під грушою», із-за абсолютно непевної ситуації в країні, занадто багато, як ніколи, аж 36,2 % (всі євро і частина доларів США), в банківській системі 63,8% (вся гривна і частина доларів США). Ще недавно майже всі євро були в банківській системі, але вирішив перекласти їх «під грушу», бо толку від них в банку мало. В банках майже все на строкових депозитах, в основному річних. Заради цікавості порахував доходність портфеля. В гривні вийшло 16,16%, в доларах США 4,41%. Негусто… А що буде восени, коли в основному закінчаться строки нинішніх вкладів і подумати моторошно. А як згадаю, що в Ощадбанку зберігається 53,2% від портфеля… Геть сумно стає і трохи страшно. В інших банках лише 10,6%. А попереду, враховуючи задумки з введенням Ощадбанку до загальної системи фонду гарантування вкладів, ще мабуть і вирішення питання перенесення грошей з Ощадбанку до інших банків. А от до яких? Теж проблема. Покій нам тільки сниться.Щодо ситуації з портфелем минулих років для новачків форуму даю посилання на мої тодішні пости (там багато різноманітних байок, можливо щось і видасться корисним):А тепер міняю банківську тему! Так заповідав сам Квестор! А засновника гілки «Байки про банки і не тільки…» і заведені ним традиції треба шанувати!Далі байки на тему «і не тільки…».Наперед прошу тих форумчан, хто обмежує коло своїх інтересів тільки банківською тематикою, далі не читати аби у вас не виникало бажання до написання уїдливих коментарів, як це бувало деколи з деким раніше.Поїхали. Я вже не раз згадував, що люблю історію взагалі і свою родинну історію зокрема. Також колись розповідав як в 2013р. відвідував Вінницький державний архів, де знайомився із справами мого діда розстріляного в 1937р., а в 1965 р., після листа мого батька на ім*я Генерального прокурора СРСР Руденка Р.А. (він був головним обвинувачувачем від СРСР на Нюрнбергському процесі), а потім додаткового вивчення справи, постановою президії Вінницького обласного суду, реабілітованого. А зовсім недавно, я цілком випадково, в одній науковій праці про економічне і політичне життя на Вінничині в 1917-1921р. знайшов нову інформацію про діда, яку навіть бабуся мені не розказувала, бо мабуть не знала, адже ця пригода з дідом сталася в 1918р., коли вони ще навіть не були знайомі і жили за 100км. один від одного. Ось цей уривок:«У кінці 1918 р. низку злочинів здійснив О. Клімчук. У лісі на шляху із Новокостянтинова він перестрів єврея Тізенберґа, що йшов додому після базару, пограбував переляканого торговця, а потім убив. В іншому випадку О. Клімчук організував напад на групу односельців — А. Климчука, Ю. Ніканорова, А. Кармелюка та І. Єрмолова, які везли з Новокостянтинова кооперативні товари. Лише злагоджені дії кооператорів дозволили швидко обеззброїти нападника, скрутити його та разом з ним на возі втекти від переслідувачів. До речі, бандити не відкривали вогонь, боючись вбити свого очільника. Загалом, у кінці 1918 — на початку 1919 рр. криміногенна ситуація в Дяківцях знову загострилася й призвела до декількох серйозних правопорушень.»Уявляєте мою радість, коли я через 100 років, дізнаюсь такий цікавий факт з біографії свого діда! І який факт! По цьому епізоду бойовик знімати можна! Я приблизно знаю в якому місці Дяківецького лісу міг статися бандитський напад… А те, що односельці так вправно протистояли бандитам, явище закономірне – адже були молоді, здорові (бабуся розказувала, що дід міг її піднімати вище себе саджаючи на одну долоню і це коли йому було за сорок років), а тоді, коли стався напад, йому було 32 роки, перед 1 світовою війною з 1907 по 1911р. служив в знаменитому Семенівському полку унтер-офіцером в Петербурзі, а після строкової служби в армії з 1913 по 1917р. в охороні царського палацу, односельці, ті взагалі мабуть воювали на фронтах 1-ї світової війни…Між іншим, згаданий в цьому епізоді А. Климчук був товаришем діда, в справі 1937р. про це сказано: «Дружбу Кармелюк поддерживал с Климчуком Агафонием, дьяком Дьяковецкой церкви, зятем коваля Иосифа- члена Государственной Думы.»В нього доля була така ж трагічна як і мого діда, його розстріляли в тому ж таки 1937р. на три місяці пізніше мого діда, ось його сторінка на сайті «Реабілітовані історією»:Хотів ще одну байку розказати, але мабуть іншим разом, чогось спати дуже хочеться.