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У глави Національного банку України Валерії Гонтаревої є як мінімум п’ять автомобілів преміум-класу і будинок у котеджному містечку "Северинівка", який розташований біля Києва.
За їхньою інформацією, у декларації за 2013 рік зазначено, що сім’я Гонтаревої володіє двома автомобілями Porsche і джипом Infiniti FX35 (модель більше не випускається, раніше ціна такого позашляховика була близько 1,4 мільйона гривень за курсом НБУ на 23 лютого 2015 року).
При цьому фотокореспонденти видання нарахували в автопарку глави Нацбанку ще як мінімум три машини класу люкс.
Так, Гонтарева одного разу до Верховної Ради приїхала на седані Lexus LS460. Таке авто зараз коштує в салоні близько трьох мільйонів гривень.
Як повідомляється, ще глава НБУ була помічена на джипі Mercedes GL з проблисковими маячками під гратами радіатора. Як вдалося дізнатися виданню, числиться ця машина за Нацбанком. Відзначимо, що такий новий Mercedes зараз можна придбати за 2,8 мільйона гривень.
На червоному Porsche Panamera (новий – 3,5 мільйона гривень) і чорному Porsche Cayenne (новий – 3,4 мільйона гривень), які значаться у податковій декларації, їздить старший син Гонтаревої – Антон і його дружина Валерія.
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Вкладчик1234 написав:Да, сейчас оперативно могут "возникнуть технические трудности", и "переходы на новый процессинг", и самолёты с баржами перестают летать.
Но как пример "активной стратегии" - Игорь Алексеевич буквально в неделю начала карантина вынес 10к USD из Конкорда (он сам писал на форуме), когда только начали поступать сообщения с классическими формулировками про "отсутствие подкрепления", "баржи", "самальоты" и т.д.
і скільки він втратив на паніці?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
lubopytnaya написав:Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи. Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Я, конечно, далеко не гуру, а всего лишь новичок на форуме. Но мне почему-то кажется, что отличие таки есть.
Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота) и я успел вывести всю валюту с текущих, когда еще в гл. отделениях выдавали, а в мелких - посылали в главное. А потом было ВА и фиксация валюты по 13, а выдача уже при курсе за 25. Т.е. там потерять можно было 50% в валюте и еще более в грн (если пересчитывать на валюту).
Якби не пост Квесторе_поверніться: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4982929#p4982929 то я мабуть так би і не написав про стан свого портфеля… Аж надто некомфортна політична і економічна погода в Неньці… Засилля у владних коридорах цинічних та недолугих невігласів без будь-яких моральних гальм дуже напружує… Тому і настрій відповідний… Тим більше, що прогнозів щодо її покращення негусто, швидше навпаки… Нічого не хочеться… Але, почитавши де і в якій валюті керівництво НБУ тримає заощадження, вирішив і про свій портфель поінформувати поважну громаду форуму… Та й традиція така склалась ще з такого далекого 2013р. На всякий випадок нагадую, що я, як і «Мінфін» у вищезгаданому посиланні, рахую портфель по офіційному курсу НБУ.
На 01.05.2020р. в розрізі валют картина наступна: гривна 19,5%, долар США 77,3%, євро 3,2%. «Під грушою», із-за абсолютно непевної ситуації в країні, занадто багато, як ніколи, аж 36,2 % (всі євро і частина доларів США), в банківській системі 63,8% (вся гривна і частина доларів США). Ще недавно майже всі євро були в банківській системі, але вирішив перекласти їх «під грушу», бо толку від них в банку мало. В банках майже все на строкових депозитах, в основному річних. Заради цікавості порахував доходність портфеля. В гривні вийшло 16,16%, в доларах США 4,41%. Негусто… А що буде восени, коли в основному закінчаться строки нинішніх вкладів і подумати моторошно. А як згадаю, що в Ощадбанку зберігається 53,2% від портфеля… Геть сумно стає і трохи страшно. В інших банках лише 10,6%. А попереду, враховуючи задумки з введенням Ощадбанку до загальної системи фонду гарантування вкладів, ще мабуть і вирішення питання перенесення грошей з Ощадбанку до інших банків. А от до яких? Теж проблема. Покій нам тільки сниться.
А тепер міняю банківську тему! Так заповідав сам Квестор! А засновника гілки «Байки про банки і не тільки…» і заведені ним традиції треба шанувати! Далі байки на тему «і не тільки…». Наперед прошу тих форумчан, хто обмежує коло своїх інтересів тільки банківською тематикою, далі не читати аби у вас не виникало бажання до написання уїдливих коментарів, як це бувало деколи з деким раніше. Поїхали. Я вже не раз згадував, що люблю історію взагалі і свою родинну історію зокрема. Також колись розповідав як в 2013р. відвідував Вінницький державний архів, де знайомився із справами мого діда розстріляного в 1937р., а в 1965 р., після листа мого батька на ім*я Генерального прокурора СРСР Руденка Р.А. (він був головним обвинувачувачем від СРСР на Нюрнбергському процесі), а потім додаткового вивчення справи, постановою президії Вінницького обласного суду, реабілітованого. А зовсім недавно, я цілком випадково, в одній науковій праці про економічне і політичне життя на Вінничині в 1917-1921р. знайшов нову інформацію про діда, яку навіть бабуся мені не розказувала, бо мабуть не знала, адже ця пригода з дідом сталася в 1918р., коли вони ще навіть не були знайомі і жили за 100км. один від одного. Ось цей уривок:
«У кінці 1918 р. низку злочинів здійснив О. Клімчук. У лісі на шляху із Новокостянтинова він перестрів єврея Тізенберґа, що йшов додому після базару, пограбував переляканого торговця, а потім убив. В іншому випадку О. Клімчук організував напад на групу односельців — А. Климчука, Ю. Ніканорова, А. Кармелюка та І. Єрмолова, які везли з Новокостянтинова кооперативні товари. Лише злагоджені дії кооператорів дозволили швидко обеззброїти нападника, скрутити його та разом з ним на возі втекти від переслідувачів. До речі, бандити не відкривали вогонь, боючись вбити свого очільника. Загалом, у кінці 1918 — на початку 1919 рр. криміногенна ситуація в Дяківцях знову загострилася й призвела до декількох серйозних правопорушень.»
Уявляєте мою радість, коли я через 100 років, дізнаюсь такий цікавий факт з біографії свого діда! І який факт! По цьому епізоду бойовик знімати можна! Я приблизно знаю в якому місці Дяківецького лісу міг статися бандитський напад… А те, що односельці так вправно протистояли бандитам, явище закономірне – адже були молоді, здорові (бабуся розказувала, що дід міг її піднімати вище себе саджаючи на одну долоню і це коли йому було за сорок років), а тоді, коли стався напад, йому було 32 роки, перед 1 світовою війною з 1907 по 1911р. служив в знаменитому Семенівському полку унтер-офіцером в Петербурзі, а після строкової служби в армії з 1913 по 1917р. в охороні царського палацу, односельці, ті взагалі мабуть воювали на фронтах 1-ї світової війни… Між іншим, згаданий в цьому епізоді А. Климчук був товаришем діда, в справі 1937р. про це сказано: «Дружбу Кармелюк поддерживал с Климчуком Агафонием, дьяком Дьяковецкой церкви, зятем коваля Иосифа- члена Государственной Думы.» В нього доля була така ж трагічна як і мого діда, його розстріляли в тому ж таки 1937р. на три місяці пізніше мого діда, ось його сторінка на сайті «Реабілітовані історією»: http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=12217 Хотів ще одну байку розказати, але мабуть іншим разом, чогось спати дуже хочеться.