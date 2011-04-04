lubopytnaya написав:
Конечно, есть отличие
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 чер, 2020 08:40
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
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