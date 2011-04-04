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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:40

  lubopytnaya написав:
  ol_zy написав:Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота)

Конечно, есть отличие :wink:
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.

Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:34

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  ol_zy написав:Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота)

Конечно, есть отличие :wink:
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.

Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.

ВТБ, певно, 7му чергу обслуговує
а могла би жити, як і Дельта, якби дозволили
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 909910911912
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