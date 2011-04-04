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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 чер, 2020 08:40
lubopytnaya написав: ol_zy написав:
Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота)
Конечно, есть отличие
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 17:34
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: ol_zy написав:
Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота)
Конечно, есть отличие
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
ВТБ, певно, 7му чергу обслуговує
а могла би жити, як і Дельта, якби дозволили
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 21:09
lubopytnaya написав: Амвросий написав:
Мне кажется оптимальнее всего сейчас держать на счете под 10%, не замораживая на депозит. В случае чего можно быстро перевести в валюту или снять.
Это иллюзия.
В случае чего нет никакой разницы, текущий у Вас счет или депозитный срочный.
Ничего Вы сделать не сможете.
Это раньше введение ВА мусолили неделями. Теперь всё происходит молниеносно.
Я находилась в отделении VТВ - пришла забрать бумажные договора на свои депозиты, открытые в онлайн. Люди стояли в очереди в кассу, оплачивали какие-то квитанции...
И пока операционистка распечатывала мне бумажки, заблокировались все счета.
Оказывается, в банк внезапно ввели ВА.
То же самое было в Трасте - куча людей в отделении оформляли акционные депозиты с крутыми ставками. И в этот момент ввели ВА.
Такая же ситуация была в Михайловском: оформила депозит, пока распечатывали бумажки, в банк ввели ВА.
Единственный смысл держать деньги на текущем - если Вы часто делаете платежи.
Никаких других отличий от срочных депозитов нет.
Оце фарт! В лотереї Ви так само часто виграєте? Бо по Вам здається можна майбутнє визначати ))) Хоча може просто частота Ваших рухів аж така, що неможливо було оминути ці випадки... В будь-якому разі бажаю успіхів і навчатумусь на Вашому досвіді також, за що Вам і дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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