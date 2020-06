Додано: Пон 08 чер, 2020 17:34

Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: ol_zy написав: Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота) Есть отличие. Редко, но можно угадать (догадаться) и успеть выйти до шухера именно при резком росте. Пример, Форум, были предпосылки (начинался майдан и он был в списке для бойкота)

Конечно, есть отличие

В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней. Конечно, есть отличиеВ 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.

Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.

10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна. Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.

ВТБ, певно, 7му чергу обслуговує

а могла би жити, як і Дельта, якби дозволили ВТБ, певно, 7му чергу обслуговуєа могла би жити, як і Дельта, якби дозволили

