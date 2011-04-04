lubopytnaya написав:
Конечно, есть отличие
В 2014м Фонд выплачивал через 6-9 месяцев. А сейчас через 10 рабочих дней.
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 08:40
Останній ВТБ ...там виплати почалися троха менше місяця.
10 днів це більше бажана цифірь ніж реальна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 08 чер, 2020 17:34
ВТБ, певно, 7му чергу обслуговує
а могла би жити, як і Дельта, якби дозволили
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:09
Оце фарт! В лотереї Ви так само часто виграєте? Бо по Вам здається можна майбутнє визначати ))) Хоча може просто частота Ваших рухів аж така, що неможливо було оминути ці випадки... В будь-якому разі бажаю успіхів і навчатумусь на Вашому досвіді також, за що Вам і дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 09 чер, 2020 01:02
Кармелюк
Дуже гарно все розписали. Але і 10% в гривні хватить ,ІМХО.
Ситуація не покращиться ні де восени,тому зараз завдання вижити.
А по Ощаду що надійніше Ощад чи Приват?
Додано: Вів 09 чер, 2020 02:29
Теоретично Ощад надійніше (бо ніби держава все гарантує), а практично може так статися,
що розпотрошити кармани вкладників до нуля,і Ощад і Приват, зможуть з однаковим успіхом.
Відсоток гривні в моєму портфелі має тенденцію до зниження, бо споживання в основному покривається за рахунок гривні... Добре це чи погано? А біс його знає! "Урки" теж з курсом кілька років творили "дива"...
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:45
Re: Байки про банки і не тільки....
А валюта прикупляється чи тільки за захунок прОцента росте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:01
Десь з 2000 р. я валюту спеціально не купую і не продаю. Буває тільки часом продажа для покриття касових розривів, коли гривні на поточних рахунках не вистачає, а треба щось оплатити на значну суму (типу відпочинок за кордоном в місцеву турфірму, технічне обслуговування або страховки за авто). Тому, якщо часом і збільшується капітал в валюті, то тільки за рахунок відсотків з депозитів.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:45
Кармелюк і як же він (%) буде збільшуватися при ставках депозитів 0,1%?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:36
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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