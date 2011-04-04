|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:07
Інфляція диктує зменшення облікової ставки НБУ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:20
Полный бред.
Всё дорожает, коммерсы уже заряжают ценники чтобы "отбить потери от карантина", газ и электричество подорожают вот-вот - а у НБУ низкая инфляция.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:48
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:54
По суті одне і теж, тільки з різними юридичними відмінностями. В Ощаді гарантується, ще поки вся сумма вкладу, але думаю, що при падінні Ощаду чи Привату повернення цих гарантій можна довго чекати і отримати знеціненим папером. Але в межах фонду можна всюди.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|