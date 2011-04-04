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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 910911912913
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:07

Інфляція диктує зменшення облікової ставки НБУ
http://finbalance.com.ua/news/derzhstat-inflyatsiya-v-travni-spovilnilasya-do-17-u-richnomu-vimiri
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:Інфляція диктує зменшення облікової ставки НБУ
http://finbalance.com.ua/news/derzhstat-inflyatsiya-v-travni-spovilnilasya-do-17-u-richnomu-vimiri

Полный бред.
Всё дорожает, коммерсы уже заряжают ценники чтобы "отбить потери от карантина", газ и электричество подорожают вот-вот - а у НБУ низкая инфляция.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:48

  ihorsic написав:Кармелюк і як же він (%) буде збільшуватися при ставках депозитів 0,1%?

От так скоро і буде збільшуватися - на 0,1%! :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:54

  Ethereum написав:Кармелюк

Дуже гарно все розписали. Але і 10% в гривні хватить ,ІМХО.
Ситуація не покращиться ні де восени,тому зараз завдання вижити.
А по Ощаду що надійніше Ощад чи Приват? :D

По суті одне і теж, тільки з різними юридичними відмінностями. В Ощаді гарантується, ще поки вся сумма вкладу, але думаю, що при падінні Ощаду чи Привату повернення цих гарантій можна довго чекати і отримати знеціненим папером. Але в межах фонду можна всюди. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:В Ощаді гарантується, ще поки вся сумма вкладу, але думаю, що при падінні Ощаду

ви праві, єдиний банк, що гарантує 100% вкладів - Ощад, але є одна проблема, немає жодного закону, де розписано як саме повертати ці 100%
тому побутує думка - що це фейк

а от усі інші банки вже давно відкатали процедуру ТА, всі кроки, ліміти і часові рамки давно зрозумілі і пройдені надцять разів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39

greenozon а зачем закон, ему НБУ гривасей напечатает и зальет сколько надо
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Вопросы - в личку!
omb
 
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