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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:07
Інфляція диктує зменшення облікової ставки НБУ
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Додано: Вів 09 чер, 2020 19:20
Полный бред.
Всё дорожает, коммерсы уже заряжают ценники чтобы "отбить потери от карантина", газ и электричество подорожают вот-вот - а у НБУ низкая инфляция.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:48
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:54
По суті одне і теж, тільки з різними юридичними відмінностями. В Ощаді гарантується, ще поки вся сумма вкладу, але думаю, що при падінні Ощаду чи Привату повернення цих гарантій можна довго чекати і отримати знеціненим папером. Але в межах фонду можна всюди.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:09
Re: Байки про банки і не тільки....
ви праві, єдиний банк, що гарантує 100% вкладів - Ощад, але є одна проблема, немає жодного закону, де розписано як саме повертати ці 100%
тому побутує думка - що це фейк
а от усі інші банки вже давно відкатали процедуру ТА, всі кроки, ліміти і часові рамки давно зрозумілі і пройдені надцять разів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39
greenozon а зачем закон, ему НБУ гривасей напечатает и зальет сколько надо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:31
Ну от і питання, чи варті ті мізерні %% таких ризиків? а вони цілком ймовірні.
МММ, кешбері, B2B Jewerly, ..., українська економіка, ФРС - по суті це на одне і теж, тільки продовженість інування у всіх різна
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:51
Заливають валютою...з валюти геть?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:05
Re: Байки про банки і не тільки....
згідний, % мізерні і (вже) не покривають рівень інфляції, але погодтесь - тримати дома під матрацом це більші ризики
- крадіжки
- постійна тривога а що якщо..
- інфляція зменшує вартість домашнього капіталу із кожним днем...
- та й зрештою банально є ймовірніть потратити заощадження на непотрібні мимольотні речі.
депозити вже як півроку не є засобом інвестицій, а банального *збереження* накопичень
але так вигляда що до кінця року депозити перестануть виконувати функцію збереження.
під збереженням маю на увазі ту ж вартість капіталу із часом.
бо всі розуміють що навіть 100$ 2010 року і 100$ 2020 року це дві великі різниці!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:11
Не погоджуюся. Увімкніть фантазію, як зробити надійну схованку. Навіть в межах квартири можна надійно сховати гроші. Ну звісно, не в промислових масштабах, але лімон можна заникати. Всі ці казки, про те, як не надійно поза банком тримати, на руку жадібним банкстерам. От коли вони кинуть довірливих українців, то буде запізно. Не можна бути таким наївним і довіряти бандюганам. Поки присипляють пильність, щоб булки розслабили, а потім кинуть все одно, як кидали завжди.
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