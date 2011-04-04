Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:20
Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29
ооо, прално!
Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза
Вот када вырастут, тада и ипатека под 8..10% будит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58
Re: Байки про банки і не тільки....
А в чем тут связь?
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Недостатній попит.
Піде іпотека ...попит зрушиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:11
У мене більше тривога, коли я дивлюсь на економічно-політичну ситуацію, коли літаки з долларами перестали літати, відділення позакривались, мараторій на видачу валюти під час карантину деякими лихварями ... Ризик крадіжки звичайно є, але тут я хоч якось можу вплинути, щоб звести ці ризики до мінімуму (схованка, постійно хтось повинен бути вдома, поменьше світитись, що в тебе є якісь монетки), а у випадку з банкстерами, я можу стати лише глядачем, який нінащо не впливає
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:17
Слова не мальчика, но мужа!
Що не слово, то золото! Впізнаю брата Колю!
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