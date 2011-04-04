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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 912913914915>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:20

Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29

  Квесторе_поверніться написав:Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.

ооо, прално!
Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза
Вот када вырастут, тада и ипатека под 8..10% будит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58

Re: Байки про банки і не тільки....

clientage написав:Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза
Вот када вырастут, тада и ипатека под 8..10% будит :mrgreen:


А в чем тут связь?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза

Недостатній попит.
Піде іпотека ...попит зрушиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:11

  greenozon написав:
  Скупердяй написав:Ну от і питання, чи варті ті мізерні %% таких ризиків? а вони цілком ймовірні.


згідний, % мізерні і (вже) не покривають рівень інфляції, але погодтесь - тримати дома під матрацом це більші ризики
- крадіжки
- постійна тривога а що якщо..
- інфляція зменшує вартість домашнього капіталу із кожним днем...
- та й зрештою банально є ймовірніть потратити заощадження на непотрібні мимольотні речі.

депозити вже як півроку не є засобом інвестицій, а банального *збереження* накопичень
але так вигляда що до кінця року депозити перестануть виконувати функцію збереження.

під збереженням маю на увазі ту ж вартість капіталу із часом.
бо всі розуміють що навіть 100$ 2010 року і 100$ 2020 року це дві великі різниці!

У мене більше тривога, коли я дивлюсь на економічно-політичну ситуацію, коли літаки з долларами перестали літати, відділення позакривались, мараторій на видачу валюти під час карантину деякими лихварями ... Ризик крадіжки звичайно є, але тут я хоч якось можу вплинути, щоб звести ці ризики до мінімуму (схованка, постійно хтось повинен бути вдома, поменьше світитись, що в тебе є якісь монетки), а у випадку з банкстерами, я можу стати лише глядачем, який нінащо не впливає :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:17

Слова не мальчика, но мужа!

  Скупердяй написав:У мене більше тривога, коли я дивлюсь на економічно-політичну ситуацію, коли літаки з долларами перестали літати, відділення позакривались, мараторій на видачу валюти під час карантину деякими лихварями ... Ризик крадіжки звичайно є, але тут я хоч якось можу вплинути, щоб звести ці ризики до мінімуму (схованка, постійно хтось повинен бути вдома, поменьше світитись, що в тебе є якісь монетки), а у випадку з банкстерами, я можу стати лише глядачем, який нінащо не впливає :mrgreen:

Що не слово, то золото! :) Впізнаю брата Колю! :wink:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:48

для КХ (перевірка його ничок)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:03

Ничка

Ничка ничці рознь. Є основний недоторканий запас, який можна заникати так, що 99.99% не знайдуть. І доступ до нього у самого власника буде не миттєвий, бо високі гарантії, потребують не миттєвого доступу, а певного часу і інструментарія. А є нички на короткострокову і середньострокову перспективу. Тут теж, ціле мистецтво. :) Обговорювати техніку, матеріали, інструментарій, геолокацію, тут не будемо. :D Головний посил: банки втратили свою актуальність. Головна мета занести до банку - отримати вершки жирні, а не зберігати, примножити монетки. Зберігати краще готівкою у ничці. Якщо при суперризиках соціально-фінансово-політичних, банкстер дає крохи, то нести туди - лоховство! Годування жадібного кроля, з надвисоким ризиком втратити назавжди доступ до власних грошей. Наразі актуальне збереження існуючого, а не примноження. А заносити валюту в банки, ну взагалі, вершина недалекоглядності.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 10 чер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Краще зараз фонда сша. Ну а в баньках тіки гришу шоб жити на процики. Скоро й це втратить сенс, як не буде гарної кризи
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:13

  chipmunk написав:Краще зараз фонда сша. Ну а в баньках тіки гришу шоб жити на процики. Скоро й це втратить сенс, як не буде гарної кризи

Гришу краще з кредиток витрачати, а свою на бакси конвертити. Щоб не банкстер заробляв на твоїх грошах, а ти сам заробляв на банкстері.
Козак-характерник
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