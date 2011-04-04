Додано: Сер 10 чер, 2020 12:20

Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.

Інфляція низька.

Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.

ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.