clientage написав:
ооо, прално!
Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза
Вот када вырастут, тада и ипатека под 8..10% будит
Откуда они вырастут если перспективы нет. Ожиданием в 20-30 лет уже адекватного пересичного не заманишь. Многие продают, а не покупают.
Многое завязано на детей, садики, школы, ВУЗы - в подвешенном состоянии. Это еще один фактор бесперспективности.
А транш проиграют на рояле без рук, а отдавать будут пересичные с затянутым поясом трусов. Так что банки в такой системе структуры довольно скользкие для бережного хранения СВОИХ средств.