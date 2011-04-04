Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:20
Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29
ооо, прално!
Только цены на бетон никак не хотят вырости в 2 раза
Вот када вырастут, тада и ипатека под 8..10% будит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58
Re: Байки про банки і не тільки....
А в чем тут связь?
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Недостатній попит.
Піде іпотека ...попит зрушиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:11
У мене більше тривога, коли я дивлюсь на економічно-політичну ситуацію, коли літаки з долларами перестали літати, відділення позакривались, мараторій на видачу валюти під час карантину деякими лихварями ... Ризик крадіжки звичайно є, але тут я хоч якось можу вплинути, щоб звести ці ризики до мінімуму (схованка, постійно хтось повинен бути вдома, поменьше світитись, що в тебе є якісь монетки), а у випадку з банкстерами, я можу стати лише глядачем, який нінащо не впливає
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:17
Слова не мальчика, но мужа!
Що не слово, то золото! Впізнаю брата Колю!
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:48
для КХ (перевірка його ничок)
+50грн !
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Краще зараз фонда сша. Ну а в баньках тіки гришу шоб жити на процики. Скоро й це втратить сенс, як не буде гарної кризи
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:47
Откуда они вырастут если перспективы нет. Ожиданием в 20-30 лет уже адекватного пересичного не заманишь. Многие продают, а не покупают.
Многое завязано на детей, садики, школы, ВУЗы - в подвешенном состоянии. Это еще один фактор бесперспективности.
А транш проиграют на рояле без рук, а отдавать будут пересичные с затянутым поясом трусов. Так что банки в такой системе довольно скользкое предприятие для бережного хранения СВОИХ средств.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:36
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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