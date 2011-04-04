если уметь пользоваться то можно и немного заработать
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:54
Ну Козаче мав на увазі, стати повноцінним грейсовиком і по можливості кешбекарьом. А так звичайно, що знімати кеш з кредиток для купівлі хліба - це шлях до спонсорства пікнічків
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:05
Грабують в основному або хто багато базікає про наявність грошей, або демонструє це розкішними будинка, авто, одягом, відпочинком, ресторани ... або в кого двері відкриваються консервним ножем. Якщо дотримуватись звичайних правил, то ніхто бомбити пересічного не буде. Ну, а влада, може тебе пограбувати навіть не підходячи до твоєї квартири, особливо, якщо кошти знаходяться в її досяжності (лихварі)
П.С. За день до вводу в Траст ВА, я п2п закинув на карту гроші, 900 грн. Ну от, їм мені занікчемили, тому що вони зарахувались на день вводу ВА, ну і кому я що мав доводити і хто мав мої доводи слухати?
Банківська система, це не засіб зберігання, це засіб примноження, який має певні ризики. 2% брудними по валюті це коли ризик невідповідає дохідності. Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:30
Справа "Приватбанку": Кабмін програв апеляцію по виплаті Суркісам 250 мільйонів доларів
Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на юридичного радника Приватбанку Андрія Пожидаєва.
"Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду в силі. Ми готуємося до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом, оскільки у Верховного Суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті", - сказав він.
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