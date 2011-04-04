RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Гришу краще з кредиток витрачати


кредит = дорога в бідність (с)

если уметь пользоваться то можно и немного заработать
REA 1109
 
Повідомлень: 72
З нами з: 18.07.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:54

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Гришу краще з кредиток витрачати


кредит = дорога в бідність (с)


Ну Козаче мав на увазі, стати повноцінним грейсовиком і по можливості кешбекарьом. А так звичайно, що знімати кеш з кредиток для купівлі хліба - це шлях до спонсорства пікнічків :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:05

  greenozon написав:для КХ (перевірка його ничок)
:mrgreen:


Грабують в основному або хто багато базікає про наявність грошей, або демонструє це розкішними будинка, авто, одягом, відпочинком, ресторани ... або в кого двері відкриваються консервним ножем. Якщо дотримуватись звичайних правил, то ніхто бомбити пересічного не буде. Ну, а влада, може тебе пограбувати навіть не підходячи до твоєї квартири, особливо, якщо кошти знаходяться в її досяжності (лихварі) :mrgreen:
П.С. За день до вводу в Траст ВА, я п2п закинув на карту гроші, 900 грн. Ну от, їм мені занікчемили, тому що вони зарахувались на день вводу ВА, ну і кому я що мав доводити і хто мав мої доводи слухати?
Банківська система, це не засіб зберігання, це засіб примноження, який має певні ризики. 2% брудними по валюті це коли ризик невідповідає дохідності. Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.


Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:30

Справа "Приватбанку": Кабмін програв апеляцію по виплаті Суркісам 250 мільйонів доларів
Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на юридичного радника Приватбанку Андрія Пожидаєва.

"Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду в силі. Ми готуємося до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом, оскільки у Верховного Суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті", - сказав він.
jump
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:32

  Ой+ написав:
  Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.


Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.

З березня року 2015 можна в гривні працювати.
Але це зараз можна бути таким мудрим. В березні 2015 це було зовсім не очевидно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33801
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:34

  jump написав:Справа "Приватбанку": Кабмін програв апеляцію по виплаті Суркісам 250 мільйонів доларів
Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на юридичного радника Приватбанку Андрія Пожидаєва.

"Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду в силі. Ми готуємося до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом, оскільки у Верховного Суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті", - сказав він.

Боюсь побриє Братків Верховний. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33801
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:37

  Квесторе_поверніться написав:Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.

Инфляция и ипотека под 10% годовых несовместимы. Это все равно, что водку газировкой запивать, ну или разбавлять. Но благодаря четкой, слаженной работе МВФ будут и крепкая гривна, и полностью рыночные кредиты под 10 - 12% годовых с дальнейшим снижением для малого, среднего бизнеса, фермерства, а также на авто, ипотека. Вот как, МВФ о простых украинцах заботится, в отличии от укроолигарховорья, требующего как минимум девала в 30+ UAH / USD, а то и вовсе дефолта на ровном месте. Чтобы вместо развития, модернизации, повышения конкурентноспособности и дальше платить обесценивающейся гривной бедным людям, вынужденных у них работать.
Аlександр
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:45

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Транш 2,1 млрд доларів завтра в Неньку Україну зайде.
Інфляція низька.
Саме час знижувати облікову ставку до 6% щоб інфляцію троха розігнати і запустити іпотеку до 10% в гривні.
ОВДП під 10,5% - ось і заробіток.

Инфляция и ипотека под 10% годовых несовместимы. Это все равно, что водку газировкой запивать, ну или разбавлять. Но благодаря четкой, слаженной работе МВФ будут и крепкая гривна, и полностью рыночные кредиты под 10 - 12% годовых с дальнейшим снижением для малого, среднего бизнеса, фермерства, а также на авто, ипотека. Вот как, МВФ о простых украинцах заботится, в отличии от укроолигарховорья, требующего как минимум девала в 30+ UAH / USD, а то и вовсе дефолта на ровном месте. Чтобы вместо развития, модернизации, повышения конкурентноспособности и дальше платить обесценивающейся гривной бедным людям, вынужденных у них работать.

Деолігархізація архіактуальна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33801
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Деолігархізація архіактуальна.


Який там. Внаслідок глобалізації відбувається все більша концентрація капіталу і влади в небагатьох руках. Іншим доля на них працювати.
Засновник компанії Amazon Джефф Безос може стати першим доларовим трильйонером в історії.
Крім Безоса, у списку можливих претендентів на звання трильйонера китайський девелопер Сюй Цзяинь. Він може стати трильйонером через рік після Безоса. На третьому місці - засновник Alibaba Group Джек Ма. Капітал може подолати трильйонну відмітку 2030 року. https://gazeta.ua/articles/economics/_h ... iyi/965351


Один-два інтернет магнати викидають мільйони дрібних крамарів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 912913914915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21515
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86680)
10.06.2020 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.