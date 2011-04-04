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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:20

Приват24 запустив сервіс відстежування та сплати штрафів ПДР

ПриватБанк додав у Приват24 новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі оформлених системою відеофіксації порушень, яка працює в Україні з 1 червня 2020 року. "Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб версії Приват24 https://next.privat24.ua та мобільному банку Privat24 для Android і iOs.

Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".

Приват24 автоматично "підтягне" інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу.

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаної до Приват24.
https://privatbank.ua/news/2020/6/10/1222
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:07

  Ой+ написав:
  Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.


Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.

Та да, заднім числом всі розумні, якраз тому що я не володію інсайдерською інформацією, коли і що має обвалитись, то дію по звичайному принципу, гривня вже доказала 2008 та 2014 що це не засіб довгостроковго накопичення, тому приходиться всю скирду робити американськими банкнотами :mrgreen:
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Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:17

  Скупердяй написав:
  Ой+ написав:
  Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.


Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.

Та да, заднім числом всі розумні, якраз тому що я не володію інсайдерською інформацією, коли і що має обвалитись, то дію по звичайному принципу, гривня вже доказала 2008 та 2014 що це не засіб довгостроковго накопичення, тому приходиться всю скирду робити американськими банкнотами :mrgreen:


Ось чітко підмітили 2008р.+++6+++2014р.+++6+++2020!!!!
Я думаю вже не довго лишилося чекати , не хотілося б , ну якась закономірність вимальовується.
Крім того якщо в гривні на депо і ОВДП за ці роки була надприбутковість, то теж закономірно що після надприбутковості йдуть надзбитки.
Так що хто вірить в МВФ чи позитивні реформи для звичайних людей, то нехай і справді кладуть гривню під 10-12%.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:56

Наступного року ставки за депозитами будуть менше 10%
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:03

А кто расскажет, какие ставки были до 2013 года - до кризиса 2008-го и после... :roll:

Но вроде по новостям помнится, что уже было в районе 10-ки или я ошибаюсь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:21

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