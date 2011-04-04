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Приват24 запустив сервіс відстежування та сплати штрафів ПДР
ПриватБанк додав у Приват24 новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі оформлених системою відеофіксації порушень, яка працює в Україні з 1 червня 2020 року. "Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб версії Приват24 https://next.privat24.ua та мобільному банку Privat24 для Android і iOs.
Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР".
Приват24 автоматично "підтягне" інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу.
Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.
Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.
Та да, заднім числом всі розумні, якраз тому що я не володію інсайдерською інформацією, коли і що має обвалитись, то дію по звичайному принципу, гривня вже доказала 2008 та 2014 що це не засіб довгостроковго накопичення, тому приходиться всю скирду робити американськими банкнотами
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй написав:Гривню, як існтрумент накопичення взагалі не розглядаю.
Ну і даремно. Минулого року через ОВДП дохідність в гривні в окремих випадках сягнула 65% у валюті. Через депо можна було вийти за 40% в перерахунку на валюту.
Та да, заднім числом всі розумні, якраз тому що я не володію інсайдерською інформацією, коли і що має обвалитись, то дію по звичайному принципу, гривня вже доказала 2008 та 2014 що це не засіб довгостроковго накопичення, тому приходиться всю скирду робити американськими банкнотами
Ось чітко підмітили 2008р.+++6+++2014р.+++6+++2020!!!! Я думаю вже не довго лишилося чекати , не хотілося б , ну якась закономірність вимальовується. Крім того якщо в гривні на депо і ОВДП за ці роки була надприбутковість, то теж закономірно що після надприбутковості йдуть надзбитки. Так що хто вірить в МВФ чи позитивні реформи для звичайних людей, то нехай і справді кладуть гривню під 10-12%.