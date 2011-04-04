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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56
Амвросий контрабанду отрезать - смешно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25
Если не перекроют контрабанду, то повысят маржу на неё. Смысл ведь не в том, чтобы перекрыть, а в том чтобы больше с потоков получать. Но результат будет один и тот-же - затраты на доставку товара выростут, как следствие выростут и цены.
А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится.
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