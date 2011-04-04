RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56

Амвросий контрабанду отрезать - смешно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25

  omb написав:контрабанду отрезать - смешно :)

Если не перекроют контрабанду, то повысят маржу на неё. Смысл ведь не в том, чтобы перекрыть, а в том чтобы больше с потоков получать. Но результат будет один и тот-же - затраты на доставку товара выростут, как следствие выростут и цены.

А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится, ему прийдётся больше работать. Это и покроет проценты.

Если курс выростет, то схема рассыпется. Поэтому курсу не дадут вырости. :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 26.02.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:39

  Амвросий написав:
  omb написав:контрабанду отрезать - смешно :)

Если не перекроют контрабанду, то повысят маржу на неё. Смысл ведь не в том, чтобы перекрыть, а в том чтобы больше с потоков получать. Но результат будет один и тот-же - затраты на доставку товара выростут, как следствие выростут и цены.

А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится, ему прийдётся больше работать. Это и покроет проценты.

Если курс выростет, то схема рассыпется. Поэтому курсу не дадут вырости. :D

Курс валюти залежить не тільки від влади, там є і ринкова складова. Просто немає попиту на долляр, тому і курс тримається, якщо нерезиденти почнуть виводити вкладене в ОВДП, тому можуть початися качелі, а це рано чи пізно трапиться, тому що дохідність по ОВДП падає. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10095
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:56

Рынок земли открывается с 1 июля 2021 года для физических лиц, не более 100 га на одного. А с 2024 до 10 тыс. га. для юрлиц.

Получается что до 1 июля 2021 года курс рости не будет. А там до 2024 года нужно будет уже смотреть...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 26.02.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:якщо нерезиденти почнуть виводити вкладене в ОВДП, тому можуть початися качелі, а це рано чи пізно трапиться, тому що дохідність по ОВДП падає.

колега, це вже давно почалось
гляньте на гілці "Валюта із ДС" там многозет публікує дуже повчальну акумулюючу таблицю по ОВДП - там і побачите тренд..
вони вже давно почали виходити і планомірно поступово розпродують свій портфель

знайшов - щоб не бути голослівним
колонка №7
viewtopic.php?p=4986722#p4986722
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8654
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43

  greenozon написав:вони вже давно почали виходити і планомірно поступово розпродують свій портфель
знайшов - щоб не бути голослівним
колонка №7


И курс при этом не растет. Что опять-таки подтверждает, что курс будут держать. По крайней мере до открытия рынка земли.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 26.02.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214832
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86704)
11.06.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.