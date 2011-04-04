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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56
Амвросий контрабанду отрезать - смешно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25
Если не перекроют контрабанду, то повысят маржу на неё. Смысл ведь не в том, чтобы перекрыть, а в том чтобы больше с потоков получать. Но результат будет один и тот-же - затраты на доставку товара выростут, как следствие выростут и цены.
А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится, ему прийдётся больше работать. Это и покроет проценты.
Если курс выростет, то схема рассыпется. Поэтому курсу не дадут вырости.
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:39
Курс валюти залежить не тільки від влади, там є і ринкова складова. Просто немає попиту на долляр, тому і курс тримається, якщо нерезиденти почнуть виводити вкладене в ОВДП, тому можуть початися качелі, а це рано чи пізно трапиться, тому що дохідність по ОВДП падає.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:56
Рынок земли открывается с 1 июля 2021 года для физических лиц, не более 100 га на одного. А с 2024 до 10 тыс. га. для юрлиц.
Получается что до 1 июля 2021 года курс рости не будет. А там до 2024 года нужно будет уже смотреть...
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:28
Re: Байки про банки і не тільки....
колега, це вже давно почалось
гляньте на гілці "Валюта із ДС" там многозет публікує дуже повчальну акумулюючу таблицю по ОВДП - там і побачите тренд..
вони вже давно почали виходити і планомірно поступово розпродують свій портфель
знайшов - щоб не бути голослівним
колонка №7
viewtopic.php?p=4986722#p4986722
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43
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