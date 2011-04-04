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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:21

  Квесторе_поверніться написав:Зниження облікової ставки себе вичерпало.
Немає споживчого попиту...імяреки перестали розкошовувати. :)


"З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину", – пояснили в Нацбанку.




У Львові пустка в центрі... :shock:
кафе/бари/ресторани в дупі... безпросвітній...
працівників не виводять або виводять на кілька годин чи по змінах

оренда/здача в дупі ті й же... :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:31

  greenozon написав:

мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)


Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:38

  somilitark написав:
  greenozon написав:

мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)


Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?


ще є купа варіантів по 12-14%
і 8% можна тримати...
варіантів немає..
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Я активно приглядаю бетон... Але якби 15%+ - ще б залишався.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55

  somilitark написав:
  greenozon написав:

мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)


Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?


Всіх видушують в безготівку та реальний бізнес . Пасивний дохід в будь-яких варіантах стає все гіршим . Треба заробляти , а не отримувати ...
Он тут ( чи по сусідству ) хтось з цього приводу про "захід" розорявся ... Так там все-таки більше варіантів є - хоча це все одно що ще одна робота фінансистом широкого профілю - хіба неофіційна і чисто на себе ... А це не просто ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55

  somilitark написав:
  greenozon написав:

мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)


Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?

Тут большинство имеет не очень большие сбережения, так что альтернативы для них пока нет.
Ну а большинство из тех, у кого солидные сбережения, рассматривают вопрос, не альтернативы, а диверсификации. Так что нет смысла, серьезно перекладывать из одной корзины, во вторую, третью или четвертую - с банков, в бетон, крипту или грушу.
Опа везде
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Нацбанк знизив облікову ставку до 6%. Найнижчий рівень в історії.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/11/469 ... ova_stavka
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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