Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:Зниження облікової ставки себе вичерпало. Немає споживчого попиту...імяреки перестали розкошовувати.
"З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину", – пояснили в Нацбанку.
У Львові пустка в центрі... кафе/бари/ресторани в дупі... безпросвітній... працівників не виводять або виводять на кілька годин чи по змінах
Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?
Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?
Будете искать альтернативы?
Всіх видушують в безготівку та реальний бізнес . Пасивний дохід в будь-яких варіантах стає все гіршим . Треба заробляти , а не отримувати ... Он тут ( чи по сусідству ) хтось з цього приводу про "захід" розорявся ... Так там все-таки більше варіантів є - хоча це все одно що ще одна робота фінансистом широкого профілю - хіба неофіційна і чисто на себе ... А це не просто ...
Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?
Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?
Будете искать альтернативы?
Тут большинство имеет не очень большие сбережения, так что альтернативы для них пока нет. Ну а большинство из тех, у кого солидные сбережения, рассматривают вопрос, не альтернативы, а диверсификации. Так что нет смысла, серьезно перекладывать из одной корзины, во вторую, третью или четвертую - с банков, в бетон, крипту или грушу. Опа везде