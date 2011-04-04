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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:01
Амвросий написав:
А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится, ему прийдётся больше работать. Это и покроет проценты.
Если курс выростет, то схема рассыпется. Поэтому курсу не дадут вырости.
Низким курсом в первую очередь вытрусят матрасы.
Значит придется в два раза больше работать, где - это уже второй вопрос.
Но противодействием подобному прессу, который съедает прибыль будет вывод средств, или в банки или в недвигу но уже вне Украины. Задуматься о подобной долгосрочной перспективе для жизни не будет лишним.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:04
somilitark написав: greenozon написав:
мій прогноз-
депозити далі каменем вниз!
Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?
Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?
Будете искать альтернативы?
Ставка курям на сміх. Якщо скирда в грн, то можна розкидати в межах фонду на вільні депо, а якщо в валюті, то в БС нічого робити. Я в пумбі під 1.6% на півроку поклав, потім коли під час карантину літак з долларами не прилетів, зрозумів, що ці 1.6% брудними не вартують таких хвилювань
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:08
ruvex написав: Амвросий написав:
А курс будут держать низкий. В результате цена на товары в долларах для обывателя увеличится, ему прийдётся больше работать. Это и покроет проценты.
Если курс выростет, то схема рассыпется. Поэтому курсу не дадут вырости.
Низким курсом в первую очередь вытрусят матрасы.
Значит придется в два раза больше работать, где - это уже второй вопрос.
Но противодействием подобному прессу, который съедает прибыль будет вывод средств, или в банки или в недвигу но уже вне Украины. Задуматься о подобной долгосрочной перспективе для жизни не будет лишним.
Ну і куди їхати? в Ріо-де-Жанейро, де 1,5 мільйона жителів і всі білих штанях
Ніхто пересічного ніде не чекає, тому залишаємся на місці, скриду під грушу і перечікуємо кризу без пасивного доходу
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:26
Скупердяй написав:
Ніхто пересічного ніде не чекає, тому залишаємся на місці, скриду під грушу і перечікуємо кризу без пасивного доходу
Чому це не чекають? Робочи руки українців скрізь потрібні. Польща, Чехія, Німеччина, Італія, США. На сьогоднішній день, найефективніший метод боротьби з абарзєвшими можновладцями - валити за бугор. І примножати скирду в зелені чи ойро. А там по обставинам... Якщо абарзєвшиє, не вгомонять свої апетити, не посадять кроліка на мангал, то перенести за бугор всі інші пожитки. Нехай самі свій бетон їдять, нікому не потрібний. Чи нехай нєгри і азіати приїзджають до цих рабовласників працювати. Вони їм згодом підсрака і дадуть. Лише тоді зрозуміють, який людський матеріал втратили. В Європі вже зачухалися, а тут ще барзєють! Всі на вихід з бандитської системи! Хто куди...Ні копійки бандитам! Все під грушу!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 11 чер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:27
Скупердяй написав:
Ну і куди їхати? в Ріо-де-Жанейро, де 1,5 мільйона жителів і всі білих штанях
Ніхто пересічного ніде не чекає, тому залишаємся на місці, скриду під грушу і перечікуємо кризу без пасивного доходу
Кризис, кризису рознь. Ожидая нужно отдавать себе отчет на что ты тратишь свою жизнь и на что хотел бы потратить.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:31
ruvex написав: Скупердяй написав:
Ну і куди їхати? в Ріо-де-Жанейро, де 1,5 мільйона жителів і всі білих штанях
Ніхто пересічного ніде не чекає, тому залишаємся на місці, скриду під грушу і перечікуємо кризу без пасивного доходу
Кризис, кризису рознь. Ожидая нужно отдавать себе отчет на что ты тратишь свою жизнь.
Сословію золотогоршочників оголошена війна. Започаткував цю війну, ще кроль, падлюка ненажерливий, коли запровадив наЛОХ на депозити. Товариство не згуртувалося в боротьбі з ворогом, штрейкбрехерствує...Тому апетити бандюганів зростають зі дня на день. Треба проявити рішучість і покарати абарзєвших. Виносом всього і вся! Щоб на колінах приповзли...Чи остаточний бій на смерть за права і вольності сословія. Хочуть, щоб раби до здоху працювали на них! Пенсій позбавили, збереження пограбували, роботу забрали в людей...не дають жити, сволочі!
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