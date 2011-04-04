Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.
P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15
Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.
P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 11 чер, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:16
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25
Опасность воровства в БС не предусматриваете только потому, что там воры, которых Вы лично не знаете и это все несколько абстрактно пока это случается лично с кем-то еще?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:48
а я деньги из Германии привез и держу в Украине, в банках, и получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.
И кто получается в Украине клоун?!!
P.S.: на самом деле значительно больше получается, но тут надо на сравнении, чтобы ощутил так сказать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:58
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01
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