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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15

  Козак-характерник написав:під копійчані % несуть.

Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.

P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 11 чер, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:16

  Аlександр написав:Экспроприации валюты, в том числе и наличной :D

Відкриваємо рахунки офшорні і в крипту. :) Тіко швидше, а не коли півень в дупу клюне! :oops:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:під копійчані % несуть.

Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.

P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,

Опасность воровства в БС не предусматриваете только потому, что там воры, которых Вы лично не знаете и это все несколько абстрактно пока это случается лично с кем-то еще?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30

  Козак-характерник написав:Запамятайте мій пост-
Живий доляр і ойро під грушею - наше фсьо. Мобільний капітал. Зібрав чумадани і помінай як звали.

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Разгрушка.
С кармашками для валют и банкнот разного номинала 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:48

  Козак-характерник написав:Особисто я збираюся в Німеччину, огірки збирати... :) Чувачок один запропонував. якщо пахати, то 2000 ойро можна наскирдувати. На сезон. І під грушу все. Жодних банків. щоб скирду не проїдати. Гори воно все ясним полумям! З цими клоунами. :mrgreen:


:roll:
а я деньги из Германии привез и держу в Украине, в банках, и получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.

И кто получается в Украине клоун?!!

:lol:

P.S.: на самом деле значительно больше получается, но тут надо на сравнении, чтобы ощутил так сказать. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:58

  Kripo написав: получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.

Місяць, куме! :P Точніше 8 ойро на час. Скільки треба покласти. і під який %, щлб отримувати 2000 ойро на кватал? Ну якщо ви мульйонер, то абчом мова... :lol: Все одно пострижуть.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01

мінфін підігнав свіжий огляд депо-ставок
тренд на зниження,ніяких несподіванок

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-1106/

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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