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Козак-характерник написав:Особисто я збираюся в Німеччину, огірки збирати... Чувачок один запропонував. якщо пахати, то 2000 ойро можна наскирдувати. На сезон. І під грушу все. Жодних банків. щоб скирду не проїдати. Гори воно все ясним полумям! З цими клоунами.
а я деньги из Германии привез и держу в Украине, в банках, и получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.
И кто получается в Украине клоун?!!
P.S.: на самом деле значительно больше получается, но тут надо на сравнении, чтобы ощутил так сказать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
greenozon написав:під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси! не приймуть потім ніде - провірено практикою
и что, вот так реально нигде не приняли? у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла. а у вас как?