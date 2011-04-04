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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 918919920921>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:49

  greenozon написав:НБУ в черговий раз знизив обліков ставку !!!


8% -> 6%


Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.


мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)

економіка сокирою на дно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:58

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Так і балакаємо, що груша - святе деревце

КХ, під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою
+ ви втрачаєте 2..3% щорічно на груші!!!


а вы можете точно сказать, когда будет следующий раз проблемный прилет самолета? :mrgreen: :shock:
ведь если б хотели/стояла задача, два месяца назад самолет мог так и "не прилететь"
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:13

  greenozon написав:Наступного року ставки за депозитами будуть менше 10%
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/10/46910668/

Каких до конца года? Они уже сейчас на грани. 6 - 8% годовых встречайте уже осенью.
  somilitark написав:Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?

Разве что на карточных счетах. Ну может еще на срочных вкладах до 6 месяцев.
Динаміка структури вкладів фізичних осіб за строковістю за 2019-2020 роки, %
Період: 01.05.2020
Частка строкових вкладів: 53%
Частка вкладів до запитання: 47%

http://www.fg.gov.ua/statystyka
  chipmunk написав:Чекаємо кризи... Майдан 3, девал, загострення війни і т.д.

Экспроприации валюты, в том числе и наличной :D
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15

  Козак-характерник написав:під копійчані % несуть.

Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.

P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 11 чер, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:під копійчані % несуть.

Люди за ячейки платят даже. У меня нет желания хранить дома, совсем.
Иначе говоря, опасность воровства для меня выше опасности полного краха банковской системы. И это мой выбор.

P.S. В моём подъезде сидевшие в тюрьме воры живут, кстати,

Опасность воровства в БС не предусматриваете только потому, что там воры, которых Вы лично не знаете и это все несколько абстрактно пока это случается лично с кем-то еще?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30

  Козак-характерник написав:Запамятайте мій пост-
Живий доляр і ойро під грушею - наше фсьо. Мобільний капітал. Зібрав чумадани і помінай як звали.

Зображення
Разгрушка.
С кармашками для валют и банкнот разного номинала 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:48

  Козак-характерник написав:Особисто я збираюся в Німеччину, огірки збирати... :) Чувачок один запропонував. якщо пахати, то 2000 ойро можна наскирдувати. На сезон. І під грушу все. Жодних банків. щоб скирду не проїдати. Гори воно все ясним полумям! З цими клоунами. :mrgreen:


:roll:
а я деньги из Германии привез и держу в Украине, в банках, и получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.

И кто получается в Украине клоун?!!

:lol:

P.S.: на самом деле значительно больше получается, но тут надо на сравнении, чтобы ощутил так сказать. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:58

  Kripo написав: получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.

Місяць, куме! :P Точніше 8 ойро на час. Скільки треба покласти. і під який %, щлб отримувати 2000 ойро на кватал? Ну якщо ви мульйонер, то абчом мова... :lol: Все одно пострижуть.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01

мінфін підігнав свіжий огляд депо-ставок
тренд на зниження,ніяких несподіванок

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-1106/

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48

  greenozon написав:під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою

и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?
19yuriy91
 
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