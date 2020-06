Додано: Чет 11 чер, 2020 16:49

greenozon написав: НБУ в черговий раз знизив обліков ставку !!!





8% -> 6%





Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.





мій прогноз-

економіка сокирою на дно економіка сокирою на дно

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/