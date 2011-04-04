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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:54
jump написав: somilitark написав: greenozon написав:
мій прогноз-
депозити далі каменем вниз!
Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?
Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?
Будете искать альтернативы?
ще є купа варіантів по 12-14%
і 8% можна тримати...
варіантів немає..
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3437534#p3437534
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:57
19yuriy91 написав: greenozon написав:
під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою
и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?
У меня нашлась заначка с 90х, в 2х банках не приняли, выручили приватбанковские терминалы, но 2 купюры даже они не взяли:(
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:12
кстати, а в какой банке Киева сейчас можно "обновить" быстро бакс (макс короткое депо) и чтобы норм купюры на отдачу?
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19yuriy91
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