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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:54

Re: Байки про банки і не тільки....

jump написав:
  somilitark написав:
  greenozon написав:

мій прогноз-
депозити далі каменем вниз! :)


Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?

Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?

Будете искать альтернативы?


ще є купа варіантів по 12-14%
і 8% можна тримати...
варіантів немає..
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3437534#p3437534
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:57

  19yuriy91 написав:
  greenozon написав:під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою

и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?

У меня нашлась заначка с 90х, в 2х банках не приняли, выручили приватбанковские терминалы, но 2 купюры даже они не взяли:(
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:12

кстати, а в какой банке Киева сейчас можно "обновить" быстро бакс (макс короткое депо) и чтобы норм купюры на отдачу?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10

  19yuriy91 написав:
  greenozon написав:під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою

и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?


В погребі тримали, чи що?

Колєга greenozon, розказуйте байку
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:14

Під грушею потрібно тримати нетлінні ціності (золото, платина) а не папір нехай навіть американський :wink:
  Scholar написав:
  19yuriy91 написав:
  greenozon написав:під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою

и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?


В погребі тримали, чи що?

Колєга greenozon, розказуйте байку
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Дивлячись на падіння ставок єдиним цікавим для валюти є МІСТО БАНК. А як він на віддачу??? Підкажіть шановні хто з ним співпрацює чи варто довіряти свої кровні???
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:06

  ihorsic написав:Дивлячись на падіння ставок єдиним цікавим для валюти є МІСТО БАНК. А як він на віддачу??? Підкажіть шановні хто з ним співпрацює чи варто довіряти свої кровні???

Скоріше все спокійно, але ностердамусів тут немає, що буде за рік (якщо брати річне депо), ніхто не знає. І боятись треба не тільки лихваря, постанова НБУ може зробити видачею депо кошмаром, як було в 2015 році ... коли щоб забрати значну сумму, треба було кожний день як на роботу стояти в черзі в лихваря, щоб отримати ті крихти, які дозволила Лєрка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Поки що з Містом все було тьхутьхутьху добре - останні 3 роки, але що буде далі хз
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