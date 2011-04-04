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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:54
jump написав: somilitark написав: greenozon написав:
мій прогноз-
депозити далі каменем вниз!
Можно задать тут уважаемой публике вопрос,вы,как ветераны депозитного движения довольны ставками?
Будете держать депозиты в гривне под 8% брутто или задумаетесь хотя бы на частичный выход из БС?
Будете искать альтернативы?
ще є купа варіантів по 12-14%
і 8% можна тримати...
варіантів немає..
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3437534#p3437534
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:57
19yuriy91 написав: greenozon написав:
під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою
и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?
У меня нашлась заначка с 90х, в 2х банках не приняли, выручили приватбанковские терминалы, но 2 купюры даже они не взяли:(
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:12
кстати, а в какой банке Киева сейчас можно "обновить" быстро бакс (макс короткое депо) и чтобы норм купюры на отдачу?
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19yuriy91
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10
19yuriy91 написав: greenozon написав:
під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою
и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?
В погребі тримали, чи що?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:14
Під грушею потрібно тримати нетлінні ціності (золото, платина) а не папір нехай навіть американський
Scholar написав: 19yuriy91 написав: greenozon написав:
під грушею в целофані грибок зїсть ваші бакси!
не приймуть потім ніде - провірено практикою
и что, вот так реально нигде не приняли?
у меня был случай, попались 2 сотки среди суммы, полученные от людей, все ещё не нового образца. потом начал пересматривать, они вызвали некоторое подозрение - бумага, вроде, норм, а рельеф не тот. я такие деньги, полученные, относил отлежаться в банк, тогда втб. эти две подозрительные положил в самом конце. одна прошла норм, но она и у меня вызвала меньше подозрений, а вторую кассир - и так смотрела, и эдак. спрашиваю - что такое, она говорит - грибок. но всё же взяла.
а у вас как?
В погребі тримали, чи що?
Колєга greenozon, розказуйте байку
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:44
Дивлячись на падіння ставок єдиним цікавим для валюти є МІСТО БАНК. А як він на віддачу??? Підкажіть шановні хто з ним співпрацює чи варто довіряти свої кровні???
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:06
ihorsic написав:
Дивлячись на падіння ставок єдиним цікавим для валюти є МІСТО БАНК. А як він на віддачу??? Підкажіть шановні хто з ним співпрацює чи варто довіряти свої кровні???
Скоріше все спокійно, але ностердамусів тут немає, що буде за рік (якщо брати річне депо), ніхто не знає. І боятись треба не тільки лихваря, постанова НБУ може зробити видачею депо кошмаром, як було в 2015 році ... коли щоб забрати значну сумму, треба було кожний день як на роботу стояти в черзі в лихваря, щоб отримати ті крихти, які дозволила Лєрка
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:16
Поки що з Містом все було тьхутьхутьху добре - останні 3 роки, але що буде далі хз
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:26
Козак-характерник написав: Kripo написав:
получаю те же 2.000 евриков за сезон (лето) процентов, не горбатясь.
Місяць, куме!
Точніше 8 ойро на час. Скільки треба покласти. і під який %, щлб отримувати 2000 ойро на кватал? Ну якщо ви мульйонер, то абчом мова...
Все одно пострижуть.
калькулятор забанен?!
А вы храните и дальше под грушей, у меня будет меньше конкуренции, и депозиты будут дороже.
P.S.: и вас собираются эксплуатировать, 9,35€ минимальная зарплата в Германии, больше 8 часов не имеете права работать, 1.645,6€ за 22 дня. Но, потом налоги, 1.215,20€ на руки. Не знаю правда как там страховки и т.д. - платите ли, или вы по черному? и такой вопрос, в этой банде вас кормят, живете где, сколько за это снимают? Что-то не верится что за месяц 2к будет да еще "чистыми".
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:51
Kripo написав:
и вас собираются эксплуатировать, 9,35€ минимальная зарплата в Германии, больше 8 часов не имеете права работать, 1.645,6€ за 22 дня. Но, потом налоги, 1.215,20€ на руки. Не знаю правда как там страховки и т.д. - платите ли, или вы по черному? и такой вопрос, в этой банде вас кормят, живете где, сколько за это снимают? Что-то не верится что за месяц 2к будет да еще "чистыми".
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання.
Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
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Козак-характерник
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