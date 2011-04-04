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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.


Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:08

  Alex2007 написав:
  Козак-характерник написав:Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.


Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?

Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:22

  Alex2007 написав:Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами?

Та його ж не дарма після цього всього на огірки потягнуло:

Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:31

  Козак-характерник написав:Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино! :)

По ситуации осмотритесь, конуру расширяйте, мы подтянемся.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:33

  ruvex написав:
  Козак-характерник написав:Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино! :)

По ситуации осмотритесь, конуру расширяйте, мы подтянемся.

Звісно, нема чого тут робити і бандюків годувати! Тре виходити з Египетського рабства у вільні краї! 8) Хай кроль і Ко смокчуть лапу! :mrgreen: Виносьте все к єдрєнє-фєнє, всі заначки! І тікайте у теплі краї... :) Бунт! Бунт ногами!!! І гаманцями... :lol: Жодної копійки окупанту!
Козак-характерник
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