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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:03
Козак-характерник написав:
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
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Alex2007
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:08
Alex2007 написав: Козак-характерник написав:
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:22
Alex2007 написав:
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами?
Та його ж не дарма після цього всього на огірки потягнуло:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:31
Козак-характерник написав:
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
По ситуации осмотритесь, конуру расширяйте, мы подтянемся.
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ruvex
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:33
ruvex написав: Козак-характерник написав:
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
По ситуации осмотритесь, конуру расширяйте, мы подтянемся.
Звісно, нема чого тут робити і бандюків годувати! Тре виходити з Египетського рабства у вільні краї!
Хай кроль і Ко смокчуть лапу!
Виносьте все к єдрєнє-фєнє, всі заначки! І тікайте у теплі краї...
Бунт! Бунт ногами!!! І гаманцями...
Жодної копійки окупанту!
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Козак-характерник
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