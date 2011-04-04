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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.


Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:08

  Alex2007 написав:
  Козак-характерник написав:Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.


Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?

Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:22

  Alex2007 написав:Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами?

Та його ж не дарма після цього всього на огірки потягнуло:

Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:39

  Козак-характерник написав:
  Kripo написав: и вас собираются эксплуатировать, 9,35€ минимальная зарплата в Германии, больше 8 часов не имеете права работать, 1.645,6€ за 22 дня. Но, потом налоги, 1.215,20€ на руки. Не знаю правда как там страховки и т.д. - платите ли, или вы по черному? и такой вопрос, в этой банде вас кормят, живете где, сколько за это снимают? Что-то не верится что за месяц 2к будет да еще "чистыми".

Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. :) Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.


что сказать, крутые условия, хватайте и работайте! У нас рядом теплицы, шпаргель-клубника-помидорки, короче весна-лето, там обшага с сезонными рабочими, у них значительно меньше выходило. И встречал еще ремонтников квартир, по черному пашут, в Берлине было, у них тоже все похуже в 2 раза. Так что, если все выгорит, золотое место!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:43

Проведене правлінням Національного банку України зниження облікової ставки є недостатнім.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:31

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
Підвищення суми гарантування буде не раніше, ніж фонд розрахується з боргами, що набрав в 14-15 рр
Faceless
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  #<1 ... 919920921922
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