Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:08
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:22
Та його ж не дарма після цього всього на огірки потягнуло:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:39
что сказать, крутые условия, хватайте и работайте! У нас рядом теплицы, шпаргель-клубника-помидорки, короче весна-лето, там обшага с сезонными рабочими, у них значительно меньше выходило. И встречал еще ремонтников квартир, по черному пашут, в Берлине было, у них тоже все похуже в 2 раза. Так что, если все выгорит, золотое место!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:43
Проведене правлінням Національного банку України зниження облікової ставки є недостатнім.
Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Підвищення суми гарантування буде не раніше, ніж фонд розрахується з боргами, що набрав в 14-15 рр
|