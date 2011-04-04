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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:03
Козак-характерник написав:
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
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Alex2007
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:08
Alex2007 написав: Козак-характерник написав:
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:22
Alex2007 написав:
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами?
Та його ж не дарма після цього всього на огірки потягнуло:
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:39
Козак-характерник написав: Kripo написав:
и вас собираются эксплуатировать, 9,35€ минимальная зарплата в Германии, больше 8 часов не имеете права работать, 1.645,6€ за 22 дня. Но, потом налоги, 1.215,20€ на руки. Не знаю правда как там страховки и т.д. - платите ли, или вы по черному? и такой вопрос, в этой банде вас кормят, живете где, сколько за это снимают? Что-то не верится что за месяц 2к будет да еще "чистыми".
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання.
Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
что сказать, крутые условия, хватайте и работайте! У нас рядом теплицы, шпаргель-клубника-помидорки, короче весна-лето, там обшага с сезонными рабочими, у них значительно меньше выходило. И встречал еще ремонтников квартир, по черному пашут, в Берлине было, у них тоже все похуже в 2 раза. Так что, если все выгорит, золотое место!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:43
Проведене правлінням Національного банку України зниження облікової ставки є недостатнім.
Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:02
Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
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flyman
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:31
flyman написав:Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
Підвищення суми гарантування буде не раніше, ніж фонд розрахується з боргами, що набрав в 14-15 рр
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Додано: Суб 13 чер, 2020 04:19
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 22:47
Козак-характерник написав: Alex2007 написав: Козак-характерник написав:
Це чистими. Харч хазяйський і будка для проживання. Чувачок там вже був. Я ні. Каже, що все пучком, але пахати треба. Якщо жити по спартанськи, то 2000 каже можна витягнути.
Куме, а як з криптоофшорами, бітками і кефірами? Зав'язали з такими гойданнями? Чи як? Чи просто хочеться нового драйву на чужині?
Новий драйв і досвід. На сезон, підзаробити. І придивитися, що там і як. Криптою балуюся й надалі. Але заначку треба поповнити й стабільним надходженням грошей. 5000 - 6000 ойро заробити за сезон планую. А потім знов можна байдикувати і пити каву, лежачи на канапі...Гратися в криптоказино!
Если 8 в час, то это 10 часов 6 дней в неделю = 2000 или 8,5 часов - 7 дней в неделю, а то если будет один выходной, то 2000 в месяц не выйдет.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 22:51
Faceless написав:
flyman написав:Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
Підвищення суми гарантування буде не раніше, ніж фонд розрахується з боргами, що набрав в 14-15 рр
тобто ніколи?
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