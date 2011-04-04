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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:53
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:Фонд рехформатори не збираються збільшучати, а то скоро дешевше рулон обоїв буде за розмір гарантування?
Підвищення суми гарантування буде не раніше, ніж фонд розрахується з боргами, що набрав в 14-15 рр
тобто ніколи?
Якщо нових банкрутів не буде, то через кілька років
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Faceless
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