Додано: Нед 14 чер, 2020 08:55

Господа, Ваше мнение и видение...

Превышать лимит фонда по гривне в А-банке и форварде?

% как на сегодня еще норм.

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