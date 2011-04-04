Якщо нових банкрутів не буде, то через кілька років
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо нових банкрутів не буде, то через кілька років
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, Ваше мнение и видение...
Превышать лимит фонда по гривне в А-банке и форварде?
% как на сегодня еще норм.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 09:17
Алексей77 Если никогда не попадали на лопнувший банк, то пробуйте , так как иначе у вас даже такой мысли не будет
Кешбечные карты!
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:43
Алексей77 первое правило депозитчика НИКОГДА И НИГДЕ НЕ ПРЕВЫШАТЬ ФОНД! Если же вы конечно хотите рискнуть то пожалуйста деньги то ваши.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Принято. Спасибо
Второй вопрос. Есть ещё столб под 16.5 до конца года. Пополнять или покупать бакс?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Нед 14 чер, 2020 10:37
Алексей77 если есть страхующая сумма в долларе/евро, я б пополнил
Кешбечные карты!
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:17
Re: Байки про банки і не тільки....
можна прикинути на папірці із ручкою
дуже грубо
що вигідніше
1) докинути 100К на 6 місяців під 16.5 (13.2825 ефекривних)
чи
2) докупити долар на цю суму по 26.7 і допустимо на кінець року долар буде по 28
+50грн !
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:27
подскажите, что такое - 13.2825 ефективних, что имеется ввиду?
в таком варианте выгодней пополнить))) - если курс 30 не будет
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:32
Re: Байки про банки і не тільки....
ефективна = те, що люидна отримає на руки після відрахування податків (19.5%)
Тобто реальний дохід дорівнює 0,805 від оголошеної ставки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:53
так понятно. термин эффективный по отношению к % имеет и другой смысл, что путает
я бы использовал тогда оборот чистыми
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