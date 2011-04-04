|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:24
Алексей77 написав:
Господа, Ваше мнение и видение...
Превышать лимит фонда по гривне в А-банке и форварде?
% как на сегодня еще норм.
я балуюсь таким, перед закінченням депозитів, думаю 2..4 тижня достатньо щоб побачити, що банк піде в шторпо
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19725
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1351 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|214844
|
|
|50
|83045
|
|
|18
|21519
|