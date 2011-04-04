я балуюсь таким, перед закінченням депозитів, думаю 2..4 тижня достатньо щоб побачити, що банк піде в шторпо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:24
я балуюсь таким, перед закінченням депозитів, думаю 2..4 тижня достатньо щоб побачити, що банк піде в шторпо
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19
я бы на данный момент доллар бы ни покупал. совсем.
но если хочется - берите просто по меньшему курсу - думаю на периоде до конца месяца по любому будет возможность взять около 26,5
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:00
А если купите по 26.5-26.7, а потом он опустится до 25-26, что Вы потом будете с этим долларом делать? Я уже недавно наслушался всяких паникёров и истеричек на ветке ДС, в итоге теперь сижу с долларом по 28 и не получаю ничего, потому что местные "эксперты" разрывались, что будет 29-30 и выше. На Вашем месте я бы очень хорошо подумал, а стоит ли покупать.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:21
Нее, так известно шо нуна делать када купил дорого -- нуна не останавливаться и покупать дальше -- усредняясь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:23
Re: Байки про банки і не тільки....
валютний депозит?
валютні бумаги?
як не як буде профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:27
clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:31
Під 3% брудними? Не бачу сенсу.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:33
Re: Байки про банки і не тільки....
валютна інфляція долара -> +-2% річних
виходить як мінімум буде зроблена важлива функція "зберегти вартість" коштів.
всяко краще і безпечніше ніж дома під матрацом
в УкрЕксімі чуть підняли валютні депозити
в Альфі є крута пропозиція, але то на любітеля (5років)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:34
Striker ну просто как место хранения
Кешбечные карты!
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:40
Поправочка, не эксперты, а эксперды
Знаю такого на работе, мы все умрем, покупайте доллары. В итоге мужик набрался, а он подешевел. Эксперд, что тут добавить
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