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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:24

  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение и видение...
Превышать лимит фонда по гривне в А-банке и форварде?
% как на сегодня еще норм.

я балуюсь таким, перед закінченням депозитів, думаю 2..4 тижня достатньо щоб побачити, що банк піде в шторпо
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19

  greenozon написав:2) докупити долар на цю суму по 26.7


я бы на данный момент доллар бы ни покупал. совсем.
но если хочется - берите просто по меньшему курсу - думаю на периоде до конца месяца по любому будет возможность взять около 26,5
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:00

А если купите по 26.5-26.7, а потом он опустится до 25-26, что Вы потом будете с этим долларом делать? Я уже недавно наслушался всяких паникёров и истеричек на ветке ДС, в итоге теперь сижу с долларом по 28 и не получаю ничего, потому что местные "эксперты" разрывались, что будет 29-30 и выше. На Вашем месте я бы очень хорошо подумал, а стоит ли покупать.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:21

  Striker написав:А если купите по 26.5-26.7, а потом он опустится до 25-26, что Вы потом будете с этим долларом делать? Я уже недавно наслушался всяких паникёров и истеричек на ветке ДС, в итоге теперь сижу с долларом по 28 и не получаю ничего, потому что местные "эксперты" разрывались, что будет 29-30 и выше. На Вашем месте я бы очень хорошо подумал, а стоит ли покупать.

Нее, так известно шо нуна делать када купил дорого -- нуна не останавливаться и покупать дальше -- усредняясь :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:Я уже недавно наслушался всяких паникёров и истеричек на ветке ДС, в итоге теперь сижу с долларом по 28 и не получаю ничего


валютний депозит?
валютні бумаги?

як не як буде профіт
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:27

clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:31

  greenozon написав:
валютний депозит?
валютні бумаги?

як не як буде профіт

Під 3% брудними? Не бачу сенсу.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:Під 3% брудними? Не бачу сенсу.


валютна інфляція долара -> +-2% річних
виходить як мінімум буде зроблена важлива функція "зберегти вартість" коштів.

всяко краще і безпечніше ніж дома під матрацом :)

в УкрЕксімі чуть підняли валютні депозити
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:34

Striker ну просто как место хранения :)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:40

  Striker написав:А если купите по 26.5-26.7, а потом он опустится до 25-26, что Вы потом будете с этим долларом делать? Я уже недавно наслушался всяких паникёров и истеричек на ветке ДС, в итоге теперь сижу с долларом по 28 и не получаю ничего, потому что местные "эксперты" разрывались, что будет 29-30 и выше. На Вашем месте я бы очень хорошо подумал, а стоит ли покупать.

Поправочка, не эксперты, а эксперды :D
Знаю такого на работе, мы все умрем, покупайте доллары. В итоге мужик набрался, а он подешевел. Эксперд, что тут добавить :mrgreen:
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alex2013a90
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