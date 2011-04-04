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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:46

  greenozon написав:
всяко краще і безпечніше ніж дома під матрацом

В мене лежать в ТАСі на валютній картці. Маю надію, що восени або взимку стрибнемо хоча б до 27.5 і зможу злити частину куплену по 27.25 і 27.8. Більша частина куплена по 28. Можна перекласти в Конкорд під 3% на поточний, але з їхніми курсами краще вже залишатись в ТАСі, бо тут біди кращі, ніж в Конкорді, особливо коли штормить.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:06

  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P


а если "завтра" не будет 26.65 или провтыкал 26.65 (был занят) или еще что-то? не успел откупить, а приходится уже откупать допустим по 26.85?
подобного рода усреднение убило евреев не меньше чем при холокосте.
Alex2007
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