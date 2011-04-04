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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:46

  greenozon написав:
всяко краще і безпечніше ніж дома під матрацом

В мене лежать в ТАСі на валютній картці. Маю надію, що восени або взимку стрибнемо хоча б до 27.5 і зможу злити частину куплену по 27.25 і 27.8. Більша частина куплена по 28. Можна перекласти в Конкорд під 3% на поточний, але з їхніми курсами краще вже залишатись в ТАСі, бо тут біди кращі, ніж в Конкорді, особливо коли штормить.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:06

  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P


а если "завтра" не будет 26.65 или провтыкал 26.65 (был занят) или еще что-то? не успел откупить, а приходится уже откупать допустим по 26.85?
подобного рода усреднение убило евреев не меньше чем при холокосте.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:56

  Alex2007 написав:
  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P


а если "завтра" не будет 26.65 или провтыкал 26.65 (был занят) или еще что-то? не успел откупить, а приходится уже откупать допустим по 26.85?
подобного рода усреднение убило евреев не меньше чем при холокосте.

ну даа, па8 уже не будит, никада :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:Більша частина куплена по 28.

ваш кейс розібрав фінексперт Козирєв

https://youtu.be/uZABc7n8C2Q

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:28

  greenozon написав:
  Striker написав:Більша частина куплена по 28.

ваш кейс розібрав фінексперт Козирєв

https://youtu.be/uZABc7n8C2Q



вариант мартингейла - знаем проходили. :mrgreen:
если б еще эксперт бы рассказал где брать гривну для дозакупа, особенно по принципу мартингейла, когда она закончилась или ее не было, или нет приходов - было бы замечательно. Особенно на примере прошлого года было интересно откуда брать гривну, начиная где-то так с середины лета+- и когда сладенькие курсы были до нового года :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Он конечно слегка затронул, что нужно диверсифицироваться, но это тоже не так всё однозначно, особенно когда неожиданно наступает рокета и кидает тебя врасплох (потом сидишь и думаешь, а стоило вообще ерзать на стуле и гонять валюту туда-сюда ххх раз - купил себе по цене Х и сиди себе спокойно, не рыпаясь).
Я бы например сейчас был бы рад если б свое время купил бы валюту полностью, а не 50% где-то в 2012 году на каком-то загоне по каким-то высоким на тот момент курсам и не приходилось бы тогда ерзать и до-покупать по 9...15 в 2014. И потери тогда получились бы около нуля, а не около 25% (не помню уже точной цифры). :shock: Не, ну можно было конечно играться с гривнедепозитами, но результат потерь всё-равно не получился бы равным нулю.
поэтому тут как повезет в итоге.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 14 чер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:33

  clientage написав:ну даа, па8 уже не будит, никада :)


сплюньте!!!!
а то гиперок с последующей деноминацией накличите!!!!! :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:40

  19yuriy91 написав:
  clientage написав:ну даа, па8 уже не будит, никада :)


сплюньте!!!!
а то гиперок с последующей деноминацией накличите!!!!! :mrgreen:

ах вот оно как?!
А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?
Думаю деноминацию ток на нулика 2..3 сделают, ща пока рано :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ага, а потом хоп - и уже по 24. :lol:

Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P :P



если небольшая сумма (+/- 10к долл), но -это просто трата своего времени (возможно 100 долл в месяц профит), а если (50-100к, долл), то если заработаете (шанс 1к5), а вот если пролет? то будете пить боржоми ...здоровье дороже
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?


влучно!
недавно НБУ ввів в обіг монету 10 грн + чуть раніше 1000-ні купюри
как-бе натяк явно однозначний
+50грн !
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