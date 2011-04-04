Додано: Нед 14 чер, 2020 20:28

greenozon написав: Striker написав: Більша частина куплена по 28. Більша частина куплена по 28.

ваш кейс розібрав фінексперт Козирєв



https://youtu.be/uZABc7n8C2Q



ваш кейс розібрав фінексперт Козирєв

вариант мартингейла - знаем проходили.если б еще эксперт бы рассказал где брать гривну для дозакупа, особенно по принципу мартингейла, когда она закончилась или ее не было, или нет приходов - было бы замечательно. Особенно на примере прошлого года было интересно откуда брать гривну, начиная где-то так с середины лета+- и когда сладенькие курсы были до нового годаОн конечно слегка затронул, что нужно диверсифицироваться, но это тоже не так всё однозначно, особенно когда неожиданно наступает рокета и кидает тебя врасплох (потом сидишь и думаешь, а стоило вообще ерзать на стуле и гонять валюту туда-сюда ххх раз - купил себе по цене Х и сиди себе спокойно, не рыпаясь).Я бы например сейчас был бы рад если б свое время купил бы валюту полностью, а не 50% где-то в 2012 году на каком-то загоне по каким-то высоким на тот момент курсам и не приходилось бы тогда ерзать и до-покупать по 9...15 в 2014. И потери тогда получились бы около нуля, а не около 25% (не помню уже точной цифры).Не, ну можно было конечно играться с гривнедепозитами, но результат потерь всё-равно не получился бы равным нулю.поэтому тут как повезет в итоге.