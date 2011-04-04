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greenozon написав: всяко краще і безпечніше ніж дома під матрацом
В мене лежать в ТАСі на валютній картці. Маю надію, що восени або взимку стрибнемо хоча б до 27.5 і зможу злити частину куплену по 27.25 і 27.8. Більша частина куплена по 28. Можна перекласти в Конкорд під 3% на поточний, але з їхніми курсами краще вже залишатись в ТАСі, бо тут біди кращі, ніж в Конкорді, особливо коли штормить.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Striker написав:clientage Ага, а потом хоп - и уже по 24.
Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P
а если "завтра" не будет 26.65 или провтыкал 26.65 (был занят) или еще что-то? не успел откупить, а приходится уже откупать допустим по 26.85? подобного рода усреднение убило евреев не меньше чем при холокосте.
Striker написав:clientage Ага, а потом хоп - и уже по 24.
Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65 :P
а если "завтра" не будет 26.65 или провтыкал 26.65 (был занят) или еще что-то? не успел откупить, а приходится уже откупать допустим по 26.85? подобного рода усреднение убило евреев не меньше чем при холокосте.
вариант мартингейла - знаем проходили. если б еще эксперт бы рассказал где брать гривну для дозакупа, особенно по принципу мартингейла, когда она закончилась или ее не было, или нет приходов - было бы замечательно. Особенно на примере прошлого года было интересно откуда брать гривну, начиная где-то так с середины лета+- и когда сладенькие курсы были до нового года Он конечно слегка затронул, что нужно диверсифицироваться, но это тоже не так всё однозначно, особенно когда неожиданно наступает рокета и кидает тебя врасплох (потом сидишь и думаешь, а стоило вообще ерзать на стуле и гонять валюту туда-сюда ххх раз - купил себе по цене Х и сиди себе спокойно, не рыпаясь). Я бы например сейчас был бы рад если б свое время купил бы валюту полностью, а не 50% где-то в 2012 году на каком-то загоне по каким-то высоким на тот момент курсам и не приходилось бы тогда ерзать и до-покупать по 9...15 в 2014. И потери тогда получились бы около нуля, а не около 25% (не помню уже точной цифры). Не, ну можно было конечно играться с гривнедепозитами, но результат потерь всё-равно не получился бы равным нулю. поэтому тут как повезет в итоге.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 14 чер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:clientage Ага, а потом хоп - и уже по 24.
Отыгосподи. Я ж и говорю, шо вот купил по 28, потом по 24, т.е. в среднем по 26. А седня продал по 26.7 и наварил в среднем по 0.7. А завтра откупился по 26.65
если небольшая сумма (+/- 10к долл), но -это просто трата своего времени (возможно 100 долл в месяц профит), а если (50-100к, долл), то если заработаете (шанс 1к5), а вот если пролет? то будете пить боржоми ...здоровье дороже
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.