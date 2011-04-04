Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:00
greenozon написав: clientage написав:
А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?
влучно!
недавно НБУ ввів в обіг монету 10 грн + чуть раніше 1000-ні купюри
как-бе натяк явно однозначний
Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:14
clientage написав: greenozon написав: clientage написав:
А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?
влучно!
недавно НБУ ввів в обіг монету 10 грн + чуть раніше 1000-ні купюри
как-бе натяк явно однозначний
Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
тре пошукати, я колись поклав для нащадків у альбом з колекцією марок та деяких грошових знаків від царских до СРСРських
https://fi202x.blogspot.com/
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