Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:00
Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:14
тре пошукати, я колись поклав для нащадків у альбом з колекцією марок та деяких грошових знаків від царских до СРСРських
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Маю такі купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 тис.крб, 1 млн.крб. (теж спеціально залишив, коли реформу грошову проводили) і три так звані "Зразок" на 5, 50 і 500 тис.крб.(які теба було знищити, але я ризикнув, акт склали, що знищили, а я їх собі залишив).
А ще два сертифікати на суму компенсації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України на 1 і 2 млн.крб.
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