Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:00
Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:14
тре пошукати, я колись поклав для нащадків у альбом з колекцією марок та деяких грошових знаків від царских до СРСРських
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Маю такі купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 тис.крб, 1 млн.крб. (теж спеціально залишив, коли реформу грошову проводили) і три так звані "Зразок" на 5, 50 і 500 тис.крб.(які теба було знищити, але я ризикнув, акт склали, що знищили, а я їх собі залишив).
А ще два сертифікати на суму компенсації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України на 1 і 2 млн.крб.
Додано: Пон 15 чер, 2020 06:21
Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
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