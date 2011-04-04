Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Маю такі купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 тис.крб, 1 млн.крб. (теж спеціально залишив, коли реформу грошову проводили) і три так звані "Зразок" на 5, 50 і 500 тис.крб.(які теба було знищити, але я ризикнув, акт склали, що знищили, а я їх собі залишив). А ще два сертифікати на суму компенсації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України на 1 і 2 млн.крб.
Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно. На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%
Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно. Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность. Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты. Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К
Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно. На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
Снимаю шляпу, Вашему мужеству признать свой влёт . А здесь, все задним числом мудрецы (и заганялы, ибо валютчики присутствуют - и им нужна РАБОТА) .
Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно. На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
Снимаю шляпу, Вашему мужеству признать свой влёт . А здесь, все задним числом мудрецы (и заганялы, ибо валютчики присутствуют - и им нужна РАБОТА) .
Я играю в гривне - и сижу и сплю ровно.
Збиток можна буде фіксувати, тільки коли валюта буде обмінюватись на гривню. Зараз це просто упущена вигода. Думаю, що в довгостроковій преспективі гривнефілів пощіпають, причому добряче
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!